Кадровый задел для развития Воронежской области

Проблемы подготовки профессиональных кадров в Воронежской области стали главной темой «круглого стола», который прошел на днях. Представители экспертного сообщества, школ, ВУЗов, руководители компаний и предприятий обсуждали способы конструктивного взаимодействия между учебными заведениями и реальным сектором экономики, а также создание кадрового резерва в регионе.

Нужна школа подготовки резерва

Сегодня нехватку кадров ощущают многие сферы, начиная от воронежской медицины и заканчивая промышленностью – катастрофически не хватает как высококвалифицированных рабочих, так и управленцев. При этом СПО и ВУЗы региона ежегодно выпускают тысячи молодых специалистов, отчитываются о процентах их трудоустройства. По мнению представителей реального сектора экономики, в системе произошел перекос: выпускники чаще всего не обладают компетенциями, необходимыми работодателям, а также попросту у молодых людей нет желания работать. Плюс к этому на каждом предприятии необходим грамотный управленец, который бы ставил во главу угла не решение текущих проблем, а именно работу с кадрами.

Чтобы решить последнюю задачу, участники дискуссии выступили с инициативой создания в Воронежской области школы резерва управленческих кадров, где бы занимались мониторингом и повышением профессиональной и управленческой компетентности ТОП-менеджеров.

Основатель медцентра «Олимп здоровья», почетный житель Воронежской области Александр Соловьев уверен, что руководитель организации или предприятия должен 40-50% своего времени уделять именно работе с кадрами для успешного развития бизнес-структуры.

Учить или доучивать?

О том, что вчерашние студенты приходят на работу без нужных знаний и навыков, заговорили еще лет 8 назад. Чтобы компенсировать дефекты системы образования, промышленные предприятия, бизнес-структуры Воронежа и вузы начали подготовку молодых специалистов по совместным программам, создали лаборатории. Эта работа продолжается и сейчас.

К примеру, одно из крупнейших воронежских предприятий – АО «Конструкторское бюро химавтоматики» активно занимается созданием новой техники различного назначения, в том числе и для космической отрасли. Перед коллективом предприятия стоит целый ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских задач. Кадры здесь просто необходимы.

– Ежегодно к нам на работу приходят 15 «целевиков», которые проходили производственную практику на предприятии. До 50% их преподавателей – ведущие специалисты КБХА. Также на базе ВГТУ и ВГУ открыты совместные научно-технические лаборатории. Идет работа с авиационным колледжем им. Чкалова. В планах – пойти дальше и создать собственный учебный центр. Он может появиться в ближайшие два года, мы уже получили лицензию. А в 2022 году планируем выйти с инициативой и придать ему статус регионального. Это, конечно, дополнительная нагрузка на предприятие, но с другой стороны учебный центр даст возможность и нам, а в будущем и другим предприятиям, решить проблему с кадрами, – рассказал директор КБХА Сергей Ковалев.

Но, к сожалению, не все сегодня могут решить таким образом кадровый вопрос. Для многих организаций — это будет убыточно и малоэффективно. Тут и пригодились бы люди, которые прошли дополнительную подготовку в школе резерва по управлению в различных отраслях. Инициативу поддержала и директор воронежской гимназии имени Академика Н. Г. Басова Марина Бочарова. По ее мнению, в вузах сегодня есть факультеты муниципального и государственного управления, но большинство студентов там вчерашние школьники, которые еще не состоялись в какой-либо профессии, а в этой работе важно говорить с молодыми специалистами на их языке.

– На школы сегодня ложиться большая ответственность за подготовку учеников к поступлению в вузы или учреждения СПО. Профориентационная работа у нас ведется с 2003 года. Что сегодня выбирают выпускники? Многие девятиклассники идут в колледжи при вузах. Но главная мотивация для них в этом случае уйти от сдачи ЕГЭ. Потом они планируют получить высшее образование. Одиннадцатиклассники, которые успешно сдали Единый государственный экзамен, редко когда остаются в Воронеже: перед ними открывают свои двери вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Естественно такие специалисты потом не факт, что вернуться в родной город. Это еще одна немаловажная проблема – заинтересованность молодых людей, – подытожила Марина Бочарова.

Качество образования и техническая база

Президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров отметил, что сегодня нехватка кадров – это проблема №1 для многих предприятий региона. И без серьезных вложений, в том числе и финансовых, в образование со стороны государства и крупных корпораций, просто невозможно.

– Качество образования и материально-техническая база образовательных учреждений сегодня важны. На западе существует теория, согласно которой надо вкладываться именно в образование, чтобы потом не приходилось доучивать кадры, – пояснил Юрий Гончаров.

В свою очередь генеральный директор ГК «Логус» Игорь Алименко заметил, что не только материальная техническая база «хромает» в вузах и СПО, но и программы подготовки специалистов сильно отстают. Этому тоже необходимо уделить внимание.

Отдельный разговор – медицинская сфера Воронежской области. Часто воронежцы жалуются на нехватку специалистов в медучреждениях, но, чтобы стать хорошим врачом, необходимо постоянно повышать свою квалификацию, считает главный онколог региона Иван Мошуров.

А генеральный директор группы компаний «Здоровый ребенок» Олеся Назарова пояснила, что мало специалистов, которые действительно хотят работать, даже с учетом хорошей заработной платы.

Подводя итог…

По итогам обсуждения эксперты пришли к общему выводу, что инициатива по поводу создания в регионе школы управленческого резерва помогло бы многим предприятиям в будущем решить текущие проблемы трудоустройства.

– Сегодня здесь, на «Круглом столе», собрались люди, неравнодушные к развитию Воронежской области. По ходу дискуссии было понятно, что они пришли не просто «поговорить», они заинтересованы в том, чтобы что-то предпринять, реализовать в плане решения проблемы с кадрами. Мы слышали мнение предпринимателей, представителей промышленной сферы, крики врачей и учителей. Это говорит о том, что люди готовы работать, готовы вносить свои предложения. Все эти предложения мы донесем до заместителя председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Алексея Васильевича Гордеева, человека, который радеет всей душой за Воронежскую область, любит ее. И развитие нашего региона мы связываем с его избранием в Госдуму РФ, – подытожил координатор Общественного штаба поддержки А. В. Гордеева Евгений Чевычалов.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва от одномандатного избирательного округа «Воронежская область - Павловский одномандатный избирательный № 90» Гордеев Алексей Васильевич