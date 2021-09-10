В Воронеже и Лисках накрыли банду, устраивавшую иностранцам фиктивные браки

Обручальные кольца быстро делали иностранцев россиянами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До суда дошли два уголовных дел в отношении 49-летнего мужчины, его ровесницы, а также еще трех женщин 45, 51 и 54 лет. Всех пятерых обвиняют в организации незаконной миграции.

По данным следствия, с 2018 по 2020 годы эти аферисты в Воронеже и Лисках обеспечили фиктивную регистрацию трех граждан Узбекистана и одного приезжего из Казахстана. Сделали это, договорившись с россиянками, которые не прочь были фиктивно выйти замуж и получить за это энную сумму денег. В результате гастарбайтеры, став «мужьями на час», получили возможность проживать в нашей стране на легальных основаниях.

- Однако эту махинацию раскрыли сотрудники регионального УФСБ. Организаторов фиктивных браков задержали. Теперь они будут отвечать перед Центральным районным судом. Каждому из пятерых грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.