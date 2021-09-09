Изрубившего чужую машину топором жителя Воронежской области приговорили к штрафу

Мировой судья в Аннинском районе рассмотрел материалы уголовного дела, фигурантом которого стал 45-летний житель райцентра. Мужчина топором разгромил чужую машину. Его осудили по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Об этом сообщили в пресс-службе Аннинского районного суда 8 сентября.

Как оказалось, злоумышленник поссорился со своим 33-летним знакомым и 21 марта взял топор и изрубил его автомобиль ВАЗ-211540 около дома по ул. Советской. Была разбита левая фара, переднее и заднее ветровые стекла, боковые стекла, а также капот и крыша. Материальный ущерб составил 25,7 тысяч рублей. Сумму обвиняемый возместил.

Приняв во внимание, что мужчина ранее не был судим, совершил преступление небольшой тяжести, вину признал, характеризуется положительно и ущерб возместил полностью, уголовное дело в отношении него прекратили, назначив судебный штраф в размере 5 тыс. рублей.