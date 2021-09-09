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Происшествия9 сентября 2021 17:18

Под Воронежем «Мазда» врезалась в «КамАЗ»: водитель погиб, трое ранены

Авария случилась в Семилукском районе
Юрий КОЗЛОВ
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От капота "Мазды" почти ничего не осталось.

От капота "Мазды" почти ничего не осталось.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 9 сентября, в 14.50 на 31 километре дороги «Обход города Семилуки» в Семилукском районе случилась страшная авария.

50-летний воронежец, руливший «Маздой 3», ехал со стороны Семилук в направлении Воронежа. И врезался в двигавшийся впереди «КамАЗ».

От страшного удара водитель «Мазды» умер на месте. Трое его пассажиров, 38-летняя женщина и двое мужчин, получили тяжелые травмы, их отвезли в больницу. 47-летнему шоферу грузовика, жителю Курской области, медицинская помощь не потребовалась.

Задняя часть грузовика помята, но его шофер серьезных травм не получил.

Задняя часть грузовика помята, но его шофер серьезных травм не получил.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, почему водителю иномарки не удалось соблюсти безопасную дистанцию с грузовиком.

Полицейские разбираются в причинах аварии.

Полицейские разбираются в причинах аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.