Под Воронежем «Мазда» врезалась в «КамАЗ»: водитель погиб, трое ранены

От капота "Мазды" почти ничего не осталось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 9 сентября, в 14.50 на 31 километре дороги «Обход города Семилуки» в Семилукском районе случилась страшная авария.

50-летний воронежец, руливший «Маздой 3», ехал со стороны Семилук в направлении Воронежа. И врезался в двигавшийся впереди «КамАЗ».

От страшного удара водитель «Мазды» умер на месте. Трое его пассажиров, 38-летняя женщина и двое мужчин, получили тяжелые травмы, их отвезли в больницу. 47-летнему шоферу грузовика, жителю Курской области, медицинская помощь не потребовалась.

Задняя часть грузовика помята, но его шофер серьезных травм не получил. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, почему водителю иномарки не удалось соблюсти безопасную дистанцию с грузовиком.