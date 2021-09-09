В воронежском аэропорту на фото попала огромная очередь

Чтобы не толпиться в очереди, лучше не сильно торопиться. Фото: Воронеж VRN ВКонтакте.

Огромная очередь (около сотни человек) в воронежском аэропорту попала на фото. Снимок разместили в сообществе «Воронеж VRN» ВКонтакте. Он сразу породил бурную дискуссию о том, насколько богаты жители столицы Черноземья, что могут позволить себе отдых за границей. На коронавирус уже, похоже, все рукой махнули. Хотя очевидно, что риск заразиться в плотной очереди возрастает многократно.

В аэропорту отмечают, что количество полетов возросло, как и вместимость самолетов, а вот здание пока осталось старое, хоть и обновленное. Уже строится новое с расчетом на обслуживание 1,5 миллиона пассажиров в год. А пока пассажирам, не желающим толпиться в очереди, стоит посоветовать по крайней мере не торопиться пройти на вылет, когда посадка еще не начиналась.