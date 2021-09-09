В Воронеже под суд пойдет водитель такси, по вине которого пассажирка получила травмы

В Воронеже завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего жителя Белгородской области в нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК РФ), рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 9 сентября.

ДТП произошло 4 июня 2019 года. Таксист на «Хендай Элантра» перевозил 58-летнюю пассажирку. Двигаясь по ул. Матросова со стороны ул. Черняховского в направлении проспекта Патриотов, он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Там столкнулся с «четырнадцатой». После этого таксист проехал перекресток по прямой и влетел в стоящие «Фольксваген» и «Киа Сорренто». В свою очередь по инерции «Киа» столкнулась с автомобилем «Мицубиси Лансер».

В результате ДТП пассажирка такси получила множественные переломы. Их квалифицировали как причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе расследования таксист перестал принимать участие в следственных действиях и был объявлен в розыск. Полицейские его задержали. Мужчина полностью признал свою вину, однако причиненный ущерб не возместил.