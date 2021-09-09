На празднование Дня города воронежцев будут пускать через турникеты

Места проведения массовых мероприятий обследуют кинологи с собаками Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В этом году мэрия Воронежа усилит меры безопасности при поведении Дня города, который пройдет 12 сентября. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на праздник к местам массовых мероприятий будут пропускать через турникеты, а охраной наряду с сотрудниками полиции займутся сотрудники частных охранных предприятий.

Предварительно территорию обследуют кинологи с собаками. Особое внимание уделят подозрительным предметам, забытым сумкам и другим бесхозным вещам.

В случае обнаружения таких предметов, горожан просят немедленно сообщать о них сотрудникам оперативных органов:

аппарат оперативного штаба в Воронежской области тел. 222-98-76

дежурная часть ГУ МВД России – 255-17-51

дежурная служба УФСБ РФ по Воронежской области – 255-04-44

дежурная часть УМВД России по городу Воронежу – 271-28-66

дежурная служба Управления Росгвардии – 253-26-62

единая дежурно-диспетчерская служба Воронежа -222-33-12, 222-33-15, мобильный номер - 112.