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Общество9 сентября 2021 15:31

Кадастровая палата проконсультирует воронежцев по вопросам оформления земельных участков

Специалисты ответят на вопросы горожан
Евгения ФРОЛОВА
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Кадастровая палата Воронежской области проведет горячую линию по вопросам кадастрового учета земельных участков. Она состоится 15 сентября. с 10:00 до 12:00.

Специалисты ответят на вопросы: какие документы нужны для постановки земельного участка на кадастровый учет и нужно ли проводить межевание? Также они расскажут, как разделить или объединить земельные участки, каким образом узнать, есть ли границы у земельного участка. И проконсультируют, как снять участок с кадастрового учета?

На эти и многие другие вопросы можно получить ответ по телефону горячей линии: 8(473) 327-18-93. Звонки принимаются с 10:00 до 12:00.