Житель Воронежа по телефону «заминировал» автовокзал в Липецке

В Липецке поймали телефонного террориста из Воронежа, который позвонил по номеру «112» и сообщил о том, что местный автовокзал заминирован. Инцидент произошел 6 сентября. Мужчина рассказал, что заложил бомбу и готов взорвать здание в любой момент.

Работу вокзала быстро приостановили, пассажиров и персонал эвакуировали, а территорию оцепили. Специалисты обследовали здание, но взрывного устройства не нашли.

Анонима нашли спустя два дня. Как сообщил и в пресс-службе УМВД по Липецкой области, им оказался 37-летний житель Воронежа. Ему грозит наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.