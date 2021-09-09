В Воронеже мужчина взял у знакомого 13 тысяч за установку окон и пропал

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В полицию обратился 38-летний воронежец и рассказал о факте мошенничества. Он решил установить у себя в квартире пластиковые окна. Для этого обратился к знакомому, который осуществлял монтажные работы по балконному остеклению. Тот приехал, произвел замеры. Мужчины договорились о стоимости работ.

Для приобретения необходимых материалов и оконных конструкций установщик получил от хозяина квартиры 13 тысяч рублей в качестве аванса. Но взяв деньги попросту перестал отвечать на звонки. Мужчина был вынужден обратиться за правоохранительной помощью.

Полицейские вскоре задержали 29-летнего жителя Новоусманского района. Он признал свою вину и рассказал, что ранее оказывал услуги в сфере строительства и ремонта. Но из-за финансовых проблем нашел другую работу, а знакомому в этом не признался. Полученные 13 тысяч потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.