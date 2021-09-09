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Общество9 сентября 2021 13:18

В Дон на юге Воронежской области выпустили 10 тысяч мальков стерляди

Это послужит оздоровлению водоема
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

8 сентября в рамках природоохранной акции «Убери берег Дона» в селе Терешково Богучарского района Воронежской области при участии руководителя Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Алексея Карякина и волонтеров в Дон выпустили мальков стерляди, относящейся к семейству черноморско-каспийских осетров.

Участники акции также расчистили береговую линию реки, протекающей по территории села Терешково. Собрали около 80 мешков бытового мусора.

В Дон выпустили 10 тысяч мальков стерляди. Это лишь первая «партия», всего по программе реабилитации реки планируется зарыбить ее 35 тысячами особей. Кстати, ловить стерлядь запрещено, она внесена в Красную книгу России.