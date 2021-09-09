На матч с московским «Торпедо» пустят только 50 болельщиков воронежского «Факела»

На арену «Спортивный городок, Лужники» смогут попасть только 50 болельщиков «Факела». Фото: с сайта ФК "Факел"

Поболеть за «Факел» в Москве в центральном матче тура против «Торпедо» на арене «Спортивный городок, Лужники» смогут только 50 воронежских болельщиков. Такую квоту установила принимающая сторона. Мотивировали это решение тем, что из-за ситуации с коронавирусом максимальная вместимость стадиона может составить не больше 500 человек. Гостям выделяют только 10 процентов билетов. Отсюда и возникла цифра – 50.

В пресс-службе «Факела» уверяют, что клуб запрашивал значительно большую квоту для воронежских болельщиков. Но в итоге на стадион большинство из них не попадут.

Болельщикам предлагают посмотреть трансляцию игры на Яндекс. Спорт или Триколор ТВ. Матч начнется 11 сентября в 17.00. Судить его будет Артем Чистяков из Азова.

Напомним, перед 10 туром московское «Торпедо» лидирует в первенстве ФНЛ с 23 очками. «Факел» идет четвертым с 17-ю.