Воронежские школьники победили во Всероссийском квесте «Наша Победа».

Стали известные итоги Всероссийского исторического квеста «Наша Победа», в котором приняли участие и воронежские школьники. Это командная игра, в которой участники выполняют задания, связанные одной сюжетной линией. Основу квестов составляют только проверенные факты, воспоминания ветеранов, качественный сюжет, проверенный профессиональными историками, интересные и захватывающие задания.

- Девять команд 13-й школы переместились во времена событий Великой Отечественной войны, побывали в самых разных точках страны: Куйбышеве, Новосибирске, Москве, Ленинграде, Сталинграде, на Кавказе, Дальнем Востоке, Челябинске. По фрагментам собрали «Поезд Победы» и наглядно показали путь советского народа к Великой Победе, - рассказали в управе Ленинского района.

Абсолютным победителем в квесте стала команда 10а класса. Первое место у команды 8а, второе – 9г, а третье место досталось команде 9а.