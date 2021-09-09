В Воронеже девушка оформила на себя кредит и перевела деньги мошенникам

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

В полицию обратилась 22-летняя жительница Воронежа, которая рассказала, что стала жертвой мошенников. Аферисты действовали по известной схеме. Один из них позвонил и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что с ее банковского счета некие люди пытаются снять деньги в другом регионе. И якобы пользуются мошенники «двойником» ее мобильного телефона.

Девушка сказала, что никаких доверенностей на других лиц она не оформляла. Тогда аферист стал запугивать даму тем, что мошенники могут оформить на нее потребительский кредит. Чтобы не допустить этого, женщине самой нужно его оформить и перевести деньги на безопасный счет. Что она и сделала. Взяв в банке 186 тысяч рублей она по инструкции злоумышленников перевела деньги на предоставленные ей реквизиты. Только на следующий день она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась к правоохранителям.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Личности злоумышленников устанавливаются.