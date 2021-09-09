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Происшествия9 сентября 2021 11:42

Пациент воронежской больницы ограбил женщину

Злоумышленник открыто похитил из сумки кошелек
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде

Фото: из архива «КП»

В районной больнице Семилук 40-летний пациент ограбил женщину. Как сообщили в пресс-службе полиции, ранее судимый мужчина 27 июля находился на лечении в стационаре. Проходя по больнице, он заметил в одном из помещений женскую сумку. Злоумышленник вынул из сумки кошелек с двумя тысячами, но это заметил другой пациент, а затем и хозяйка имущества. Однако разоблачение не остановило, проигнорировав требование вернуть кошелек, мужчина поспешил скрыться с добычей.

Полицейские установили личность подозреваемого, а недавно задержали его на территории Воронежа. Злоумышленник дал признательные показания.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.