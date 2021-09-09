В Воронеже накрыли подпольный игорный клуб на Ленинском проспекте

Подпольный игорный клуб проработал меньше полугода. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 32-летнего мужчины и трех женщин 25, 30 и 40 лет. Их обвиняют в организации и проведении подпольных азартных игр. Они были в оперативной разработке региональных УФСБ и полиции.

По данным следствия, с января по май 2020 года в нежилом помещении на Ленинском проспекте Железнодорожного района эти четыре человека устроили игорный клуб с использованием соответствующего оборудования и интернета. Во время обысков там изъяли 23 системных компьютерных блока и средства связи.

- Следователи собрали исчерпывающую доказательственную базу. В ее основу легли показания свидетелей, оперативные материалы региональных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, заключения судебных экспертиз, протоколы осмотров, обысков и выемок, - рассказал руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа регионального управления СК России Роман Гречущев.

По части 3 статьи 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой» подпольным бизнесменам грозит штраф от 1 до 1,5 миллионов рублей либо даже лишение свободы на срок до шести лет.