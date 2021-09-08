Под Воронежем водитель устроил дрифт на светомузыкальном фонтане, а потом спровоцировал ДТП

После гонок по фонтану водитель отправился гонять уже по городу Фото: принтскрин видео.

На площади Мира в селе Новая Усмань черный автомобиль заехал на светомузыкальный фонтан и устроил дрифт под струями воды. Инцидент произошел 5 сентября примерно в 22:25. А через пару дней видео быстро распространилось по социальным сетям.

Оказалось, что в тот поздний вечер за рулем автомобиля Škoda Superb был 30-летний местный житель. После гонок по фонтану он направился в сторону Воронежа. На улице Ленина, у дома №78/1, мужчина пошел на обгон, выехал на встречную полосу и врезался в автомобили Chevrolet Lacetti под управлением 35-летнего жителя Бутурлиновского района и Kia Sportage, которым управлял 51-летний местный житель. С места ДТП виновник сбежал.

- В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, водитель Chevrolet Lacetti с телесными повреждениями был доставлен в медучреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас гонщик находится в изоляторе за то, что он сбежал с места аварии (ч. 2 статьи 12.27 КоАП РФ) - его арестовали на 5 суток. Но придется ему ответить и за проезд по фонтану (ст. 12.15. ч.2 КоАП РФ).