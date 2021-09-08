Пьяный иностранец попытался откупиться от воронежского инспектора 49 тысячами рублей

2 сентября в деревне Новоподклетное Рамонского района сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого был 37-летний иностранец. Мужчина был пьян. Тут же был составлен протокол об административном нарушении. Машину отправили на спецстоянку.

Водитель же подумал, как избежать наказания, и на следующий день явился в районный отдел ГИБДД. Он предложил инспектору «вознаграждение» за то, чтобы его дело не дошло до суда. Он положил на рабочий стол 49 тысяч рублей.

Вот только сотрудник полиции от взятки отказался и сообщил о предложении руководству. Взяткодателя задержали с поличным. Возбуждено уголовное дело ( ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

- Проведен осмотр места происшествия, изъяты переданные в качестве взятки денежные средства, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель Хохольского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Евгений Гетманов.