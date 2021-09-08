В воронежском музее-заповеднике «Костенки» покажут реальную жизнь археологов

Работы будут идти на стоянках Костенки 14, 17 и Борщево 5 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В музее-заповеднике «Костенки» покажут жизнь археологов, работающих на местных стоянках на протяжении рабочего дня. Чем занимаются представители данной профессии? Какие инструменты используют? Как радуются находкам? Узнать это можно будет с 10 сентября по 7 ноября в экспозиционном зале на выставке «Сезон 2021. В поисках артефактов».

Также в экспозицию включена серия фотографий, посвященных ключевому событию сезона – научно-практическая конференция «Рогачевские чтения: музей, археология, история».

Ранее мы писали, что в туристическом кластере «Костенки» в Воронежской области планируют проложить 80-километровую экотропу.

В то же время тендер на выполнение проектно-изыскательных работ по реконструкции здания Государственного археологического музея-заповедника «Костенки» под Воронежем признан несостоявшимся. Победитель должен был провести изыскательные и археологические работы в селе Костенки Хохольского района и подготовить проект реконструкции.