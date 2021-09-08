С начала сентября симптомы ОРВИ обнаружили у себя 6688 жителей Воронежской области

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

По данным регионального управления Роспотребнадзора в первую неделю сентября с симптомами ОРВИ к врачам обратились 6688 жителей Воронежской области, в том числе 2793 детей в возрасте до 14 лет. Среди заболеваний лабораторно не выявлено ни одного случая гриппа, а значит, сейчас самое время подумать о вакцинации против этой инфекции.

- Наиболее благоприятным периодом года для проведения прививок является сентябрь – ноябрь, - отметили эпидемиологи. – Еще в августе в область поступила первая партия вакцины «Ультрикс Квадри» для иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок в количестве 314 000 доз.

По словам специалистов, это вакцина обеспечивает защиту от всех видов гриппа, циркулирующих в этом сезоне.

- Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта, - напомнили в Роспотребнадзоре.