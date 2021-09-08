В Воронеже женщина распылила газовый баллончик в лицо продавщице супермаркета

До 10 лет тюрьмы грозит 33-летней жительнице Воронежа. Ее обвиняют в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). В июне в один из вечеров она зашла в сетевой продуктовый магазин на улице Чурсина. Обойдя торговый зал, посетительница взяла со стеллажа 3 бутылки алкоголя и направилась к выходу.

Сотрудница магазина потребовала оплатить или вернуть товар и попыталась остановить воровку. В ответ та распылила газовый баллончик и сбежала. Оперативники быстро установили личность преступницы: 33-летняя женщина и ранее была судима за кражи.

- Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в инкриминируемом деянии. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Левобережный районный суд, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.