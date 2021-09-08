В Воронеже реконструируют старинный дом, переживший без разрушений Великую Отечественную войну

Эскиз

До октября 2022 года должен быть отреставрирован фасад, а также отремонтированы крыша, инженерные системы теплоснабжения и электроснабжения дома №15 на улице Богдана Хмельницкого. Это объект культурного наследия регионального значения - «Дом жилой железной дороги». О предстоящих работах сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

Заказчик работ - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. Подрядчик - воронежское ООО «ВиС».

Здание построено в 1910-х годах как жилой дом для руководителей и инженерно-технического состава Отрожских вагоноремонтных мастерских. Во время Великой Отечественной войны дом не был разрушен, сохранились подлинные перекрытия и крыша. Сейчас это многоквартирный жилой дом.

Здание - двухэтажное, прямоугольное в плане, главным фасадом обращено к улице Богдана Хмельницкого. Облик главного фасада является образцом эклектики начала XX века, сочетающей в себе композиционные формы, приемы неоклассицизма, выполненные в технике кирпичного стиля. Памятник принят на государственную охрану 18 апреля 1994 года.