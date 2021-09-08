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Происшествия8 сентября 2021 11:32

В Воронежской области разыскивают водителя, задавившего мужчину

Он скрылся с места ДТП
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские разыскивают уехавшего с места смертельного ДТП водителя.

Полицейские разыскивают уехавшего с места смертельного ДТП водителя.

Фото: из архива «КП»

Во вторник, 7 сентября, в 13.15 в Лискинском районе на 18 километре дороги Лиски – 2 Сторожевое обнаружили тело 46-летнего местного жителя. На нем были следы наезда машины.

Полицейские выясняют личность водителя, уехавшего с места смертельного ДТП, а также выясняют обстоятельства аварии. Оперативники просят всех возможных свидетелей ДТП позвонить по телефонам: 8(473)-269-61-02, 8(473)-914-60-40, 112 или 02. Конфиденциальность гарантируют.