В Воронежской области разыскивают водителя, задавившего мужчину

Полицейские разыскивают уехавшего с места смертельного ДТП водителя. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 7 сентября, в 13.15 в Лискинском районе на 18 километре дороги Лиски – 2 Сторожевое обнаружили тело 46-летнего местного жителя. На нем были следы наезда машины.

Полицейские выясняют личность водителя, уехавшего с места смертельного ДТП, а также выясняют обстоятельства аварии. Оперативники просят всех возможных свидетелей ДТП позвонить по телефонам: 8(473)-269-61-02, 8(473)-914-60-40, 112 или 02. Конфиденциальность гарантируют.