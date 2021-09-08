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Общество8 сентября 2021 10:49

В одном из микрорайонов Воронежа 9 сентября отключат воду

Там будут ремонтировать магистральную трубу
Юрий КОЗЛОВ
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Ремонт водопровода, ориентировочно, продлится восемь часов.

Ремонт водопровода, ориентировочно, продлится восемь часов.

Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

9 сентября отключат воду в микрорайоне Репное Железнодорожного района. Ее не будет с 10.00 до 18.00 на улицах Пятилетка, Гринько, Безоблачная, Жигулина, Черенкова, Клубный, а также в переулке Самоцветный и поселке «Алексеевский». В зону отключения также попадут детсад №100 (ул. Пятилетка, 34), пансионат «Репное» (ул. Гринько, 10).

Сотрудники «РВК-Воронеж» вынуждены это сделать, чтобы заменить сломавшуюся запорную арматуру на магистральном водопроводе диаметром 600 миллиметров.

- Работы необходимо проводить именно сейчас, пока не начался отопительный сезон. Зимой подобный ремонт может привести не только к отключению воды, но и тепла, чего нельзя допустить, – рассказал заместитель начальника участка транспортировки воды «РВК-Воронеж» Юрий Грунин.