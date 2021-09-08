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Общество8 сентября 2021 9:35

В центре Воронежа прохожий кидался на проезжающие машины

И приставал к другим людям
Олег КУЗНЕЦОВ
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Мужчина ходил по проезжей части в опасной близости от машин. Фото: кадр с видео Кирилла Николайчика.

Мужчина ходил по проезжей части в опасной близости от машин. Фото: кадр с видео Кирилла Николайчика.

Фото: другой источник.

В паблике «Типичный Воронеж» опубликовали видео, на котором запечатлено неадекватное поведение мужчины на улице Манежной в центре Воронежа. Он ходил по проезжей части как по тротуару, как бы не замечая машин. Очевидцы сообщают, что мужчина также приставал к другим прохожим.

Опасная прогулка завершилась вмешательством человека, которому надоел такой несмешной «цирк». Прохожий буквально уволок странного мужчину с дороги. Он при этом не сопротивлялся.

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Мужчина ходит в потоке автомобилей на улице Манежной
Мужчина ходит в потоке автомобилей на улице Манежной

В одном из комментариев Виктор Владимиров заявил, что узнал дебошира:

- Я в апреле его так же стягивал с проезжей части, только он в пиджаке был... Как напьется, выходит на дорогу и ложится...

В других комментариях предполагают, что всему виной осеннее обострение заболеваний у неадекватных людей.

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"Эвакуация" странного прохожего
"Эвакуация" странного прохожего