В центре Воронежа прохожий кидался на проезжающие машины

Мужчина ходил по проезжей части в опасной близости от машин. Фото: кадр с видео Кирилла Николайчика. Фото: другой источник.

В паблике «Типичный Воронеж» опубликовали видео, на котором запечатлено неадекватное поведение мужчины на улице Манежной в центре Воронежа. Он ходил по проезжей части как по тротуару, как бы не замечая машин. Очевидцы сообщают, что мужчина также приставал к другим прохожим.

Опасная прогулка завершилась вмешательством человека, которому надоел такой несмешной «цирк». Прохожий буквально уволок странного мужчину с дороги. Он при этом не сопротивлялся.

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В одном из комментариев Виктор Владимиров заявил, что узнал дебошира:

- Я в апреле его так же стягивал с проезжей части, только он в пиджаке был... Как напьется, выходит на дорогу и ложится...

В других комментариях предполагают, что всему виной осеннее обострение заболеваний у неадекватных людей.