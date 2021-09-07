Воронежскую компанию оштрафовали за незаконную добычу песка на 1,3 млн рублей

Фото – Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Компанию «Донской карьер» оштрафовали на 1,3 млн рублей за незаконную добычу песка в русле реки Дон в Воронежской области. Предприятие работало без лицензии и в период нереста рыбы. Это выяснилось при проведении внеплановой выездной проверки. Об этом 7 сентября сообщили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Предприятие добывало песок по лицензии, но в 2018 году ее приостановили. А добычу песка при этом компания не прекращала.

– Предприятие проводило гидромеханизированные работы в реке Дон в нерестовый период с размещением отвалов размываемых грунтов в прибрежной защитной полосе водного объекта, что является нарушением специального режима ее использования и влияет на заиление, засорение и деградацию водотока, ухудшает условия обитания водных биологических ресурсов, – пояснили в ведомстве.

За выявленные нарушения юрлицо и сотрудников компании привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.7.3, ч.1 ст.8.42 и ст.8.46 КоАП РФ.