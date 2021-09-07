VII фестиваль «Маршак» пройдет в Воронеже с 80% рассадкой зрителей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Седьмой детский фестиваль «Маршак» пройдет в Воронеже с 80% рассадкой зрителей. Напомним, региональный оперштаб разрешил увеличить заполнение залов с октября, а театральный форум запланирован с 22 октября по 8 ноября.

Дирекция Платоновского фестиваля приготовила масштабную программу: пройдет 52 показа 23 спектаклей для детей и подростков. Свои постановки покажет 21 театр - из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Красноярска, Петрозаводска, Альметьевска, Канска. Будут участвовать и воронежские театры. И две постановки привезут из-за границы - Франции и Румынии.

- Мы постарались выбрать актуальные, яркие спектакли, наполненные смыслами, но на понятном языке. Все они замечательные, разноплановые - каждый сможет выбрать для себя. Масштабные постановки привезут РАМТ, Театриум на Серпуховке, - отметила руководитель отдела программ дирекции Платоновского фестиваля Раиса Ждан.

VII Маршакфест откроется спектаклем «Манюня» РАМТа по произведениям Наринэ Абгарян. Полную программу форума мы опубликуем в ближайшее время.