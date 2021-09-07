В Воронеже произошло ДТП с участием маршрутки № 90 и трех автомобилей

Фото - ГУ МВД по воронежской области

Авария случилась сегодня, 7 августа в Воронеже на улице Пирогова у дома № 7 днем, примерно в 14:00 часов. Столкнулись городской автобус ЛиАЗ № 90 (курсирует из микрорайона Боровое в Северный), который был в этот момент не на линии и трех легковушек.

По предварительным данным ГУ МВД по Воронежской области, автобус, которым управлял 43-летний местный житель, столкнулся с автомобилем «Митсубиси», за рулем которого находилась 34-летняя автоледи. Дама после этого влетела в припаркованный «Mерседес», а автобус в «Ладу Гранту».

– В результате ДТП автобус и автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.