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Общество7 сентября 2021 17:37

В Воронеже произошло ДТП с участием маршрутки № 90 и трех автомобилей

По счастью, пострадавших нет. Городской автобус был не на линии
Евгения ФРОЛОВА
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Фото - ГУ МВД по воронежской области

Фото - ГУ МВД по воронежской области

Авария случилась сегодня, 7 августа в Воронеже на улице Пирогова у дома № 7 днем, примерно в 14:00 часов. Столкнулись городской автобус ЛиАЗ № 90 (курсирует из микрорайона Боровое в Северный), который был в этот момент не на линии и трех легковушек.

По предварительным данным ГУ МВД по Воронежской области, автобус, которым управлял 43-летний местный житель, столкнулся с автомобилем «Митсубиси», за рулем которого находилась 34-летняя автоледи. Дама после этого влетела в припаркованный «Mерседес», а автобус в «Ладу Гранту».

– В результате ДТП автобус и автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.