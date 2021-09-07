В Воронеже прошла крупная региональная сельскохозяйственная ярмарка «Дары земли Воронежской»

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Сельскохозяйственную ярмарку посетили заместитель председателя Государственной Думы РФ Алексей Гордеев, герой РФ, сенатор Российской Федерации Александр Карелин, председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов.

В Центральном парке культуры и отдыха более 30 предприятий агропромышленного комплекса представили свою продукцию. Посетители могли приобрести овощи, растительное масло, сахар, мясные и молочные товары, яйца и другие продукты питания по сниженным ценам напрямую от воронежских производителей.

Кроме того, товары народного промысла и сувениры привезли крестьянские подворья из 17 районов области.

Алексей Гордеев назвал проект «Дары земли Воронежской» одним из действенных инструментов поддержки сельхозтоваропроизводителей.

«Он ориентирован на малозанятое население области и легализацию несанкционированной торговли на территориях, прилегающих к ярмаркам и автомагистралям», – подчеркнул зампред Госдумы.

Что касается анализа результатов оперативного мониторинга цен в торговых объектах различных форматов, расположенных на территории Воронежской области, то, по словам вице-спикера, они существенно снизились. Так, относительно июля стоимость моркови уменьшились на 58%, свеклы – на 49%, картофеля – на 30%, и так далее.

«Это стало возможным благодаря тому, что в регионе заключено соглашение между профильными исполнительными органами государственной власти, торговыми сетями и производителями овощей, – пояснил заместитель председателя Государственной Думы. – Согласно документу, производители обязуются устанавливать отпускные цены на свою продукцию с учетом рентабельности не выше 15%, а торговые сети – с минимальной наценкой не выше 10% отпускной цены».

По словам Владимира Нетёсова для стабилизации цен на овощеводческую продукцию в регионе также упростили правила торговли на рынках и ярмарках, чтобы открыть свободный доступ фермерам и крестьянам.

«Кроме того, региональная рабочая группа по стабилизации цен выработала и обсудила с фермерами и представителями агрохолдингов меры поддержки для расширения посевных площадей», – отметил Владимир Нетёсов.

После осмотра сельскохозяйственной ярмарки Алексей Гордеев вместе с членом Совета Федерации Александром Карелиным, приняли участие в мастер-классе по приготовлению стейков. Мероприятие организовали на площадке «Зарядка».

Гостям предстояло приготовить стейк «Стриплойн», а также свиную корейку без кости из мраморного мяса дюрка.

Вице-спикер Госдумы облачился в фирменный фартук и сделал овощи на гриле: баклажаны, цукини и перцы.

Напомним, 19 июля прошло совещание с руководством Правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволили обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов «борщевого» набора. Для координации работы по мониторингу цен сформирована рабочая группа под руководством Алексея Гордеева.