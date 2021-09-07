В Воронеже появится спорткомплекс с борцовским залом

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Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым, трехкратным Олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Александром Карелиным, председателем Воронежской областной Думы, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Владимиром Нетёсовым приняли участие в торжественном открытии областного турнира по греко-римской борьбе «150 лет Ивану Поддубному» среди юношей 2009 г.р.

Турнир организован ВРОО «Федерация спортивной борьбы» в честь 150-летия со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного — шестикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе. Он представлял Россию на международной арене даже в 55 лет, а ковёр покинул в 70-летнем возрасте. В турнире приняли участие 44 спортсмена. Соревнования прошли в 11 весовых категориях.

Выступая на торжественном открытии, Алексей Гордеев поблагодарил Александра Карелина за визит.

«Греко-римская борьба — сильный и красивый вид спорта, который, поверьте мне, дает уверенность не только в спорте, но и жизни. Участвуя в турнире, вы хотите стать победителями, но я считаю, победа важна, в первую очередь, над собой: когда можешь тренироваться и преодолевать себя. Конечно, к этому всегда добавляется победа и медаль, чего я вам всем и желаю», — сказал Алексей Гордеев.

В конце выступления вице-спикер Госдумы сообщил о том, что скоро в Воронеже появится центр по борьбе — этот вопрос ранее обсудили Алексей Гордеев, Александр Гусев и Александр Карелин.

Губернатор Александр Гусев в свою очередь поздравил юношей с открытием турнира и назвал решение о строительстве центра по борьбе принятым.

«У России богатые победные традиции в борьбе, и я уверен, что многие из вас ориентируются на таких ярких и выдающихся спортсменов, как Иван Поддубный и Александр Карелин. Хочется верить, что вы, беря с них пример, пойдете по жизни таким же твердым и уверенным шагом. Я считаю, что вы выбрали правильный вид спорта, потому что жизнь — тоже борьба. Хочу пожелать вам, чтобы идя по жизни, вы добивались громких побед не только в спорте, но и в других сферах», — сказал глава региона.

Александр Карелин поздравил борцов с открытием турнира, назвав его знаком уважения к борцовским традициям, и пожелал спортсменам ярких поединков.

После состоялась презентация проекта строительства спортивного комплекса с борцовским залом на проспекте Патриотов, 45. Как доложил директор ГБУ ВО «Спортсооружения» Андрей Гришин, в спортивном комплексе будет две зоны. В одной будет спортивный зал с зоной для всех игровых видов спорта с трибунами на 650 посадочных мест. В зале можно проводить соревнования любого уровня. Во второй зоне будет спортзал с 3 коврами и трибунами на 300 посадочных мест. В комплексе предусмотрят тренажерный и фитнес залы, зал тяжелой атлетики. Приблизительная стоимость объекта — 750 млн рублей.

По словам Андрея Гришина, Федерация спортивной борьбы провела опрос о том, как назвать комплекс: около 75% опрошенных проголосовали за название «Дворец спорта имени Василия Меркулова». В следующем году прославленному воронежскому борцу исполняется 80 лет.