Воронежец украл из магазина продукты на 2,5 тысячи рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Воронежец среди бела дня зашел в сетевой магазин и похитил продукты на 2,5 тысячи рублей. С заявлением об ограблении в полицию обратился представитель сетевого магазина. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 7 сентября.

Так рассказали, что 11 августа в 10 утра злоумышленник зашел в магазин на улице Тепличной под видом покупателя. Мужчина дождался, пока продавец отвлеклась и попросту выбежал, не расплатившись.

По записям с камер видеонаблюдения удалось установить личность преступника. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 31-летний местный житель. Его задержали в Советском районе.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».