Воронежцам сыграет Штрауса гобоист из Санкт-Петербурга

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

11 сентября и 12 сентября в филармонии воронежцы могут послушать программу, составленную из музыки Рихарда Штрауса. Концерты пройдут в рамках проекта «Музыкальная сборная России», которые проводит Санкт-Петербургский Дом музыки.

В Воронеж приедет солист Дома музыки – гобоист Алескей Савинков, который вместе с симфоническим оркестром филармонии исполнит Концерт для гобоя и камерного оркестра ре мажор. Это сочинение Штраус написал в 1945 году по просьбе американского солдата, в прошлом гобоиста симфонического оркестра. Светлая, легкая, оптимистическая музыка выдает жизнелюбивый характер автора.

В программу вечера включены фрагменты из Танцевальной сюиты на тему Куперена, созданной в 1923 году: Штраус сделал переложение для оркестра с присущей ему легкостью, изящно претворив принципы французского барочного стиля.

А также - симфоническая поэма «Веселые проделки Тиля Уленшпигеля по старинному плутовскому образцу в форме рондо». В финале вечера прозвучит «Танец семи покрывал» из оперы «Саломея», написанной Штраусом в 1905 году на либретто по драме Оскара Уайльда и в свое время вызвавшей бурю негодований своеобразной трактовкой библейского сюжета.

Начало в 18.00.