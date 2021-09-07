В Воронеже у Центрального парка на три дня запретят парковку

Запрет на въезд и парковку возле воронежского Центрального парка (район остановки «Динамо») будет действовать с 10 по 12 сентября.

По сообщению пресс-службы мэрии города, ограничение связано с проведением международного фестиваля садов и цветов «Город-Сад».

– С 10:00 до 20:00 будет закрыто движение автотранспортных средств от шлагбаума до территории парковки и сама парковка, – пояснили в горадминистрации.

Автолюбителям советуют принять данное сообщение во внимание и заранее планировать свой маршрут.