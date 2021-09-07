Для воронежцев открыли горячую линию по вопросам питания в школах

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Роспотребнадзора Воронежской области открыло горячую линию по вопросам организации питания в школах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 6 сентября по 17 сентября жители региона смогут позвонить и получить консультацию о питании своих детей в школах. Специалисты Управления расскажут о том, какие продукты разрешены к реализации, о принципах здорового питания и роли администрации школы и родительского контроля при организации питания в учебных заведениях.

Задать свои вопросы можно по бесплатному телефону 8 800 201 59 78 в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:45). Номера территориальных отделов Роспотребнадзора размещены на сайте ведомства.