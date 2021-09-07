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Общество7 сентября 2021 13:21

В Воронежской области ученикам будут измерять температуру перед посадкой в школьный автобус

Сами транспортные средства регулярно будут проходить дезинфекцию
Евгения ФРОЛОВА
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Ученикам в Воронежской области, которые добираются до образовательных учреждений на школьных автобусах, будут измерять температуру перед посадкой. Об этом говорится в решении регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое опубликовали во вторник, 7 сентября.

В документе уточняется, что все транспортные средства должны будут проходить дезинфекцию.

Также оперштаб призвал усилить контроль за противоэпидемическими мероприятиями на торговых объектах и точках общепита, промышленных и с/х предприятиях. Контроль поручили профильным ведомствам.

Ранее власти Воронежа поручили усилить дезинфекцию маршруток в городе.