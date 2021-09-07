В Воронеже супруга директора торговой фирмы обманула поставщиков мебели на 4,3 млн рублей

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Следователи ГУ МВД России по Воронежской области завершили расследование и передали в суд уголовное дело, фигуранткой которого стала 38-летняя жительница Воронежа. Ее обвиняют в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дама умудрилась обмануть нескольких поставщиков мебели на 4,3 млн рублей. Об этом сообщили в региональном главке 7 сентября.

Как установило следствие супруг женщины был гендиректором торговой фирмы в Воронеже, которая занималась продажей мебели. Но фактически все управленческие функции исполняла благоверная. Она без заключения трудового договора и без соответствующих приказов распоряжалась и подписывала у супруга, вводя его в заблуждение, договоры для приобретения товаров.

Женщина имела опыт работы в сфере производства, поставки мебели и ее комплектующих, приобрела деловые связи с компаниями-изготовителями и поставщиками данных товаров. Однако за мебель расплачиваться она не собиралась. С июля 2015 года по февраль 2017 года ей удалось похитить товар у шести коммерческих организаций. Общая стоимость похищенного превысила 4,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Левобережный районный суд для рассмотрения по существу. Даме грозит до 10 лет лишения свободы.