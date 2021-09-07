Воронежский заповедник приглашает за наградами победителей конкурсов этого года

С 9 сентября администрация Воронежского заповедника начнет вручать подарки победителям конкурсов «Покормите птиц» и «Мир заповедной природы» за 2021 год.

Награждение пройдет в воронежском представительстве заповедника по адресу: г. Воронеж, улица 25-го Октября, дом 45, 5й этаж, комната 507, телефон 7 (473) 255-42-81.

Победителей ждут ежедневно 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 и 17 сентября с 10:00 до 18:00 без перерыва.

В связи с противоэпидемическими ограничениями предварительно необходимо позвонить по указанному выше телефону в день визита, сообщив ваш конкурс/акцию, ФИО победителя и договориться о времени визита. Сотрудник подготовит для вас наградные материалы.

- В согласованное время вы поднимаетесь в здании на 5й этаж, звоните на лестничной площадке в звонок Представительства (справа), сотрудник выходит к вам на площадку и выносит наградные материалы, - пояснили в администрации заповедника. - Просим вас быть в маске! Приносим извинения за доставленные неудобства.