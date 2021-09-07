В Воронежской области в ноябре заработает новый сыродельный завод

Губернатор пообещал инвестору налоговые преференции. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В понедельник, 6 сентября, губернатор Александр Гусев провел переговоры с представителями немецкой компании, производящей молочные продукты. В них также участвовали заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, руководитель регионального департамента экономического развития Данил Кустов и глава администрации Бобровского района Анатолий Балбеков.

На встрече обсуждали строительство в Бобровском районе сыродельного завода мощностью 450 тонн молока в сутки. Новое производство планируют запустить уже в ноябре. На заводе будут делать три виды сыра: российский, гауда, маасдам, а также сухую сыворотку. Поставлять продукцию планируют не только в другие регионы России, но и за рубеж.

– Появление нового завода по выпуску сыра в Боброве имеет большое значение, это 170 новых рабочих мест, – заявил губернатор Александр Гусев. - Общий объем инвестиций, вложенных в это производство, – 2 млрд рублей. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят до 150 миллионов рублей в год. Областные власти готовы оказывать и дальше всестороннюю помощь инвестору, в том числе касающуюся налоговых преференций, предусмотренных законодательством.

В селе Тройня уже работает Бобровский сыродельный завод той же немецкой компании. Предприятие расположено на территории в 4,3 гектара.