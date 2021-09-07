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Общество7 сентября 2021 12:12

Штормовое предупреждение по заморозкам объявили в Воронежской области

Ночью и утром 8 сентября ожидается до -2 С
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронежской области на 8 сентября объявили штормовое предупреждение по заморозкам. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Температура резко упадет ночью и утром 8 сентября. Заморозки до -2 С ожидаются в воздухе и на поверхности земли. Жителей региона просят соблюдать осторожность как на дорогах, так и дома – аккуратно использовать приборы обогрева.

Впрочем, к концу недели синоптики прогнозируют потепление. Антициклон будет выдавливать циклон, принесший аномальное похолодание с Арктики. 9 и 10 сентября столбик термометра в Воронеже может достичь отметки в +20 градусов.