В Воронеже в конце рабочей недели потеплеет до +24 градусов

Сентябрь еще порадует погожими деньками. Фото: Евгения ГУСЕВА

Тепло возвращается в Воронеж. Об этом сообщили синоптики.

- Антициклон выдавливает циклон, принесший аномальное похолодание с Арктики. И уже в 9 и 10 сентября столбик термометра в Воронеже достигнет отметки в 20 градусов и даже перевалит за нее. Такую погоду нельзя назвать бабьим летом, это просто еще, скажем так, продолжение лета. Ночная температура в 10-15 градусов и дневная выше +20 продлится ориентировочно две-три недели, - дали прогноз в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на вторник, 7 сентября, северо-западный ветер уступит место западному. Будет еще очень холодно - +3 при пасмурной погоде. Днем солнце временами нырнет в тучи, иногда снова покажется. Потеплеет до +17.

В среду, 8 сентября, ночью подует юго-западный ветер. Снова будет пасмурно, но уже при +6. Днем столбик термометра поднимется до +19. Солнце снова периодически будут скрывать облака.

В ночь на четверг, 9 сентября, опять пасмурно, но будет еще теплее по сравнению с предыдущими сутками, - +9. Днем температура поднимется до +22 при переменной облачности.

В пятницу, 10 сентября, ночью вернется западный ветер. Снова пасмурная погода, но синоптики уже обещают +12. Днем солнце будет скрыто за тучами. Однако метеорологи прогнозируют по-летнему теплую погоду, - +24 градуса.