В первый день фестиваля «Город-сад» воронежцев ждет шоу мыльных пузырей, спектакль и три концерта

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы фестиваля «Город-сад», который пройдет в Центральном парке с 10 по 12 сентября, опубликовали программу первого дня ландшафтного форума. Гости фестиваля смогут не только познакомиться с изысками зеленой индустрии, но и посмотреть развлекательные мероприятия.

Вход на фестиваль открывается 10 сентября в 10 утра. В 11.00 на малой сцене начнется торжественная церемония старта 11-го форума.

Затем культурные события переместятся на сцену Зеленого театра. В 12.00 начнут показывать фильмы о предыдущих сезонах фестиваля садов и цветов.

В 13.00 театр кукол «Шут» представит спектакль «Плывет, плывет кораблик по имени Маршак».

В 14.00 начнется шоу мыльных пузырей.

В 15.00 покажут музыкально-поэтическую программу «Я расскажу историю сначала» с участием автора-исполнителя Алексея Иванникова и симфонического оркестра Воронежского концертного зала.

В 16.30 начнется концерт «В джазе только девушки».

В 18.30 - программа кавер-групп «Бали» и «МальДивы».