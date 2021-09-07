Известный пианист сыграет с оркестром Воронежского концертного зала

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Ему аплодировали Сантори-холл в Токио, Фестивал-холл в Осаке (Япония), Зал Верди в Милане (Италия), Сиднейская опера (Австралия), Моцартеум в Зальцбурге (Австрия), зал Гаво в Париже (Франция), Маэстранца в Севильи (Испания). 21 сентября в Воронеже выступит пианист Сергей Тарасов с симфоническим оркестром ВКЗ.

Музыкант - обладатель Гран-при и победитель конкурсов пианистов в Монте-Карло, имени П. И. Чайковского в Москве, имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве, имени Бузони в Больцано, «Пражская весна» (Чехословакия), в Алабаме (США), Сиднее (Австралия), Хайене (Испания), Порто (Португалия), Андорре, Варалло, Вальсесия (Италия), конкурса композиторов Испании в Мадриде (Испания). Японский критик сравнил игру Тарасова с торнадо, а мексиканская пресса писала, что он превращает музыку в чистое золото, оценивая его во много карат.

В этот вечер Тарасов сыграет с воронежскими музыкантами Концерт для фортепиано с оркестром ля минор Грига и Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор Рахманинова.

Начало в 19.00.