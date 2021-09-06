В мэрии Воронежа рассказали о дорожных работах на 7 сентября

Во вторник, 7 сентября, в Воронеже ремонт дорог запланирован по пяти адресам:
– улица Артамонова (от дома №12 до улицы Маршала Одинцова и от переулка Богдана Хмельницкого до Прибрежного сквера): днем 7 сентября устройство обочин;
– улица Добролюбова (от дома №60 до дома №160): днем 7сентября устройство песчано-подстилающего слоя и щебеночного основания;
– улица Изобретателей: днем 7 сентября устройство песчано-подстилающего слоя;
– улица Пионерская: днем 7 сентября устройство а/б покрытия;
– улица Подклетенская: днем 7 сентября устройство щебеночного основания.
Администрация просит горожан не парковать свои машины в зонах производства работ.