В мэрии Воронежа рассказали о дорожных работах на 7 сентября

Во вторник, 7 сентября, в Воронеже ремонт дорог запланирован по пяти адресам:

– улица Артамонова (от дома №12 до улицы Маршала Одинцова и от переулка Богдана Хмельницкого до Прибрежного сквера): днем 7 сентября устройство обочин;

– улица Добролюбова (от дома №60 до дома №160): днем 7сентября устройство песчано-подстилающего слоя и щебеночного основания;

– улица Изобретателей: днем 7 сентября устройство песчано-подстилающего слоя;

– улица Пионерская: днем 7 сентября устройство а/б покрытия;

– улица Подклетенская: днем 7 сентября устройство щебеночного основания.

Администрация просит горожан не парковать свои машины в зонах производства работ.