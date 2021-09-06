В Воронеже не могут найти подрядчика на строительство общественного туалета в парке "Орленок"

Ни одной заявки не было подано подрядчиками в конкурсе на строительство туалета в воронежском парке «Орленок», сообщает издание «De Facto Воронеж». Начальная стоимость лота снизилась на 6,1 тысяч рублей и составила 4,6 млн рублей.

Напомним, реконструкция парка растянулась из-за эпидемии и банкротства подрядчиков, и продолжается с 2020 года. Первоначально планировалось завершить реконструкцию к 30 ноября прошлого года, но потом срок открытия парка перенесли на весну, а затем и на лето 2021 года. Реконструкция не завешена до настоящего времени.

После сложностей с двумя предыдущими подрядчиками в мэрии решили не искать третьего, а раздать оставшиеся работы нескольким разным исполнителям, сообщает издание.