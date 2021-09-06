Из сотни воронежских водителей пятеро оказались нетрезвыми

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Полицейские рассказали об итогах сплошных проверок среди воронежских водителей. В рамках акции особое внимание уделили выявлению нетрезвых водителей и фактам выезда на полосу встречного движения.

Всего полицейские остановили более 100 автомобилей. Среди их водителей пятеро были в состоянии алкогольного опьянения, причем один - привлечен к ответственности за пьяное вождение и отказ от медосвидетельствования. Еще двое автолюбителей повторно управляли транспортным средствами в состоянии опьянения, теперь им грозит уголвная ответственность. Четыре водителя допустили выезд на полосу встречного движения.

Кроме того, окна более 10 остановленных автомобилей, были слишком затонированы, за что водителей привлекли к административной ответственности и выдали им предписания устранить нарушения.