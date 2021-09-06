Эксперты Росприроднадзора выясняют причну гибели рыбы в реке Воронеж

Сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора взяли пробы воды из реки Воронеж в районе плотины водохранилища у Шилово. Ранее местные рыбаки заметили, что вода в реке стала ядовито-зеленого цвета, а к берегу прибило много мертвой рыбы. Поверхность воды покрылась пеной, но посторонних запахов она не имеет.

Эксперты подтвердили факт гибели обитателей реки – окуня, плотвы, судака и карася. Теперь предстоит выяснить причину замора. Экспресс-анализ показал, что уровень кислорода в воде соответствует норме. Более тщательный анализ будет готов позднее.

Росприроднадзор держит ситуацию на контроле.