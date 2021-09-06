В Воронеже мошенники отобрали у девушки 200 тысяч рублей

Сидя в интернете, преступники обчистили банковский счет поверившей им девушки. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

22-летняя жительница Советского района стала очередной жертвой телефонных аферистов. Ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что на счет собеседницы покушаются мошенники, пытающиеся оформить на нее кредит. А потом попросил продиктовать данные банковской карты. Якобы они нужны компьютеры для идентификации личности.

Ну а потом девушку одолели звонками мошенники. Коллеги по ремеслу отъема денег убедили свою жертву якобы для сохранности сбережений перевести их на «безопасный счет». Сами операции предлагали сделать сами, женщине лишь нужно сообщить смс-коды подтверждения. Потом аферисты, ранее получившие доступ к личному кабинету девушки, оформили на нее кредит на сумму 200 тысяч рублей. Несколькими платежами они перевели их себе. Девушка поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, карающей за крупную кражу. Максимальная ответственность по ней – шесть лет лишения свободы. Всего 5 сентября было четыре случая мошенничества, совершенных бесконтактным способом – все под предлогом незаконного доступа к банковской карте. Общий ущерб, нанесенный доверчивым жителям Воронежской области, - около 210 тысяч рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские еще раз призывают не доверять незнакомцам, под любыми предлогами (чаще всего по телефону) предлагающим совершить какие-либо финансовые операции с вашими вкладами.