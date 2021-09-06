В Воронежской области аналитики назвали более 300 вакансий с зарплатой не меньше 165 тысяч рублей

Аналитики уверены, что кучу денег вполне реально заработать - выгодных вакансий немало. Фото: из архива «КП»

Аналитики HeadHunter опубликовали рейтинг самых выгодных сентябрьских вакансий в Воронежской области.

На первом месте врач-стоматолог. Он может претендовать на зарплату от 300 до 450 тысяч рублей.

- Занявшему эту вакансию предстоит проводить терапевтический прием пациентов, заниматься консультированием, диагностикой и лечением, ортопедической стоматологией, а также мотивировать пациентов на долгосрочное сотрудничество, - рассказала Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

Далее идут предложения работы программистам. Они занимают шесть мест в первой десятке. Предложения зарплаты мастерам обращения с компьютерами варьируются от 150 до 300 тысяч рублей.

Разбавляет засилие программистов в рейтинге вакансия монтажника технологического оборудования и трубопроводов с предложением месячного заработка от 212 до 336 тысяч рублей. А также два предложения работы начальниками. Будущему руководителю департамента экономики и внутреннего ценообразования предлагают зарплату от 200 тысяч рублей. А на посту директора проектной организации можно рассчитывать на сумму от 137 до 230 тысяч в месяц.

Аналитики также сообщают, что на данный момент в Воронежской области открыты более 300 вакансий с заработной платой от 165 000 рублей. Чаще всего это предложения от компаний из сфер машинного управления, информационных технологий. Что до профессиональной принадлежности, то высокие зарплаты обычно предлагают в вакансиях в областях деятельности: «Информационные системы, интернет телеком», «Транспорт, логистика» и «Продажи».