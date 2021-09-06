В Воронеже игрок грабил салоны микрозаймов

На счету подозреваемого минимум два эпизода ограблений
Фото: из архива «КП»
Воронежские оперативники задержали 36-летнего жителя Верхнехавского района по подозрению в серии грабежей салонов микрозаймов. По версии следствия, на его счету как минимум два эпизода.
3 сентября злоумышленник в медицинской маске зашел под видом клиента в салон на Ленинском проспекте и потребовал у сотрудницы отдать ему все имеющиеся в кассе деньги. Получив 3 тысячи рублей, мужчина скрылся.
А уже на следующий день подозреваемый наведался в салон микрозаймов, расположенный на улице Кирова. Угрожая ножом, потребовал отдать содержимое кассы. На этот раз его добычей стало более 6 тысяч рублей.
Установить личность подозреваемого помогли записи с камер видеонаблюдения. По ним составили портрет злоумышленника, которого вскоре задержали на остановке общественного транспорта на улице Кольцовской. Мужчина пояснил полицейским, что деньги ему понадобились для игр на ставках в букмекерских конторах, в которых он проводил все свое время.
Сейчас в отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям «грабеж» и «разбой».