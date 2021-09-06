В Воронеже наркоманы развлекались тем, что угоняли «шестерки» и попадали в ДТП

За угоны задержали двух воров-рецидивистов. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Владельцы двух угнанных «шестерок» обратились за помощью в полицию. Оба преступления случились на территории Южного микрорайона.

На месте одного из угонов полицейские выяснили, что ночью на улице Чебышева воры залезли в «Жигули» через незапертую заднюю дверь. Соединив провода, они запустили двигатель. На улице Ростовской попали в ДТП и бросили машину.

Примерно по той же схеме угонщики действовали на улице Ростовской после аварии. На этот раз они разбили стекло другой «шестерки», чтобы влезть внутрь. А дальше снова ночная прогулка, и опять наезд на препятствие и брошенная машина.

- Угонщиков задержали по месту их проживания – в Северном микрорайоне. Преступниками оказались двое воронежцев 21 и 26 лет, ранее судимые за кражи, - рассказали в региональном ГУ МВД. - В отделе полиции они признали свою вину. И заявили, что угоны совершали под наркотическим «кайфом». Именно этим объяснялся такой неаккуратный стиль вождения. Возбуждены уголовные дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».